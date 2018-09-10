ФСБ создала центр по борьбе с киберугрозами



ФСБ создала центр по борьбе с кибератаками Евгений Разумный / Ведомости

В России появилась специальная структура для борьбы с кибератаками – Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Приказ ФСБ о создании центра опубликован на портале раскрытия правовой информации. Его возглавит замруководителя Научно-технической службы – начальник центра защиты информации и специальной связи ФСБ. Ни на сайте спецслужбы, ни в приказе ведомства фамилия и имя этого человека не называется. Но на сайте АО «Глонасс» сказано, что эту должность занимает Андрей Ивашко.

Новая организация будет частью сил, ответственных за обнаружение, предупреждение и ликвидацию компьютерных атак, сказано в приказе ФСБ. Задачей НКЦКИ будет координация субъектов критической информационной инфраструктуры при таких инцидентах. Получается, НКЦКИ будет координировать госорганы и компании с собственными IT-системами из сфер энергетики, транспорта, связи, финансовых рынков, включая банки, из промышленности, в том числе оборонной. Эти и другие сферы критической инфраструктуры перечислены в законе «О безопасности критической информационной инфраструктуры».

Из приказал ФСБ следует, что полномочия НКЦКИ не будут ограничиваться только координационной работой. Новая структура сама будет принимать участие в предупреждении компьютерных атак и ликвидации их последствий, а также будет давать рекомендации субъектам критической инфраструктуры для выявления киберугроз.

Центр будет агрегировать данные о компьютерных атаках и оценивать эффективность борьбы с хакерами. Для предупреждения киберугроз НКЦКИ вправе запрашивать информацию у любых организаций, в том числе иностранных, следует из приказа ФСБ. Новая структура будет ответственной за обмен такой информацией с уполномоченными органами иностранных государств, международными и неправительственными организациями. При этом НКЦКИ вправе отказывать в предоставлении иностранным структурам информации о компьютерных инцидентах в России.

В своей работе НКЦКИ сможет привлекать профильные организации и экспертов. За информационно-аналитическое, организационное и материальное обеспечение новой структуры будет отвечать центр защиты информации и спецсвязи ФСБ.