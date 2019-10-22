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Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК. Первые два счета заблокировали 20 сентября, еще два – 8 октября.

17 октября Петроградский районный отдел судебных приставов возбудил в отношении «Ленфильма» исполнительное производство о взыскании более 7 млн руб. налогов и прочих сборов, говорится в базе «СПАРК-Интерфакс». Кроме того, киностудия должна выплатить ВТБ кредит в размере 1,5 млрд руб., который взяла на модернизацию киностудии. Пресс-служба ВТБ подтвердила РБК, что банк был вынужден произвести техническую блокировку счетов «Ленфильма» по требованию ФНС. Представители Райффайзенбанка и ФНС, а также пресс-секретарь киностудии «Ленфильм» Валерий Карпов на запросы РБК не ответили.

В 2013 г. «Ленфильм» взял 10-летний кредит в ВТБ под гарантию правительства. Деньги предназначались на ремонт кинопроизводственных зданий, покупку оборудования и строительство кинопавильона. В декабре 2017 г. гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что «Ленфильм» и ВТБ договорились досрочно погасить задолженность. Для этого киностудия должна была продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге, но не смогла этого сделать. В сентябре председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что «Ленфильму» нужно просить помощи у государства, чтобы избежать дефолта и вернуть банку кредит. По его словам, он посоветовал руководителю совета директоров киностудии Федору Бондарчуку обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. В августе Бондарчук попросил Путина помочь погасить долг, сообщал «Интерфакс». Президент в середине августа поручил ведомствам проработать этот вопрос, уточняла «Фонтанка».