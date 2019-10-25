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Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом

Музыкант Сергей Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом. «Плохо рулевое управление отлажено. Дизайн не очень. Но ездить больше не на чем», – сказал Шнуров журналистам в кулуарах общественного совета при комитете по культуре Госдумы, сообщает корреспондент «Ведомостей». На сегодняшнем заседании члены общественного совета и эксперты обсуждают проблемы издательского бизнеса и книготорговли, формы продвижения литературы.

Совет работает с начала 2019 г. Он создавался для налаживания контакта между государством и культурной сферой. «Этот совет, я считаю, должен обсуждать такие резонансные, общественные вопросы, связанные, конечно, с гуманитарной повесткой в самом широком свойстве», – говорила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

В его состав вошли, в частности, музыкант Андрей Макаревич, актеры Владимир Машков, Евгений Миронов и Сергей Безруков, президент международного Дома музыки Владимир Спиваков, гендиректор Большого театра Владимир Урин. В феврале стало известно, что к совету также присоединились Сергей Шнуров и митрополит Тихон Шевкунов, известный как духовник президента Владимира Путина.