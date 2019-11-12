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Dell планирует увеличить число женщин среди сотрудников до 50%

Американская корпорация Dell Technologies Inc. поставила перед собой цель к 2030 г. увеличить число женщин среди сотрудников до 50%, сообщает Bloomberg. Помимо этого производитель компьютерной техники рассчитывает к 2030 г. также увеличить до 40% число женщин среди руководителей, а число афроамериканцев и латиноамериканцев – до 25% рабочей силы. Согласно данным компании, в феврале этого года женщины составляли 30,4% сотрудников Dell.

«Есть много вещей, которые бросают вызов миру прямо сейчас, и мы стремимся стать важным звеном в решении этих проблем», – заявила директор по корпоративной социальной ответственности Dell Кристина Фрейзер, назвав действия компании «коммерческим императивом».

Dell также сообщила, что к 2030 г. каждый продукт, покупаемый клиентом, впоследствии будет перерабатываться или повторно использоваться. Dell также сделает 100% упаковки техники пригодной для вторичной переработки. Более 50% продукции компании к 2030 г. будет производиться из переработанных или возобновляемых материалов, обещает Dell.

Dell является одной из немногих американских технологических компаний, запланировавших серьезные изменения в области кадров для создания более разнообразной рабочей силы. В июле Facebook заявила, что хочет удвоить в американском подразделении компании число женщин, афроамериканцев и латиноамериканцев среди сотрудников в последующие пять лет.

Ранее министерство труда США обвинило Dell в том, что компания платит женщинам и представителям этнических меньшинств более низкую зарплату, чем другим сотрудниках на аналогичных должностях. В сентябре этого года Dell потратила на решение проблемы $7 млн.