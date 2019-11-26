Facebook начнет платить пользователям за участие в опросах

Летом Facebook запустил приложение Study, для того чтобы исследовать, как пользователи используют свои смартфоны и приложения, установленные на них. С помощью сервиса компания хочет лучше понять поведение пользователей, чтобы предложить им более подходящие продукты. Сервис доступен для пользователей старше 18 лет. Пока он работает только в США и Индии. За участие в исследованиях Facebook обещает денежное вознаграждение.