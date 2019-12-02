Forbes опубликовал рейтинг самых успешных венчурных инвесторов Европы
Американский Forbes опубликовал рейтинг самых успешных венчурных инвесторов, живущих в Европе и в Израиле. На первом месте так называемого The Midas List («список Мидаса») Europe второй год подряд оказался живущий в Лондоне бизнесмен чешского происхождения Ян Хаммер. Стать лидером рейтинга ему помогли удачные инвестиции в финтехкомпании, отмечает издание.
Среди успешных компаний, в которые вложился Хаммер, есть несколько «единорогов» – так называют стартапы, чья капитализация оценивается свыше $1 млрд. Так, компании Collibra и TransferWise в 2019 г. получили во время раундов финансирования более $100 млн, а капитализация компании Adyen (занимается цифровыми платежами), ставшая публичной летом прошлого года, в ноябре оценивалась в $20 млрд. Хаммер также одним из первых инвестировал в сервис для торговли на бирже Robinhood, который сейчас оценивается в $7 млрд и вскоре готовится выйти на IPO.
На втором месте рейтинга – британка Сонали де Райкер, сыгравшая ключевую роль в инвестициях Accel, партнером которой она является, в стриминговый сервис Spotify. Компания вышла на биржу в прошлом году, и в ноябре ее рыночная капитализация превысила $25 млрд. В этом году она участвовала в инвестициях в лондонский финтехстартап Soldo, а также в немецкий логистический стартап Sennder. Райкер также является одним из первых инвесторов в российский сервис объявлений Avito.
На третье место Forbes поместил переехавшего в Лондон из Сан-Франциско Дэнни Римера. Он оказался в тройке лидеров благодаря инвестициям в косметический стартап Glossier, который в 2019 г. стал «единорогом», т. е. был оценен более чем в $1 млрд. К успехам инвестора издание относит IPO файлообменного сервиса Dropbox и онлайн-ритейлера Farfetch в 2018 г.
В рейтинг The Midas List издание включает бизнесменов, которые удачно инвестировали в стартапы, превратившиеся впоследствии в крупные технологические компании. До 2019 г. в список входил российский миллиардер Юрий Мильнер: в 2017 г. он занимал в рейтинге 17-е место, а в 2018 г. – 52-е. В этом году россиян в нем нет.