Forbes опубликовал рейтинг самых успешных венчурных инвесторов Европы

Среди успешных компаний, в которые вложился Хаммер, есть несколько «единорогов» – так называют стартапы, чья капитализация оценивается свыше $1 млрд. Так, компании Collibra и TransferWise в 2019 г. получили во время раундов финансирования более $100 млн, а капитализация компании Adyen (занимается цифровыми платежами), ставшая публичной летом прошлого года, в ноябре оценивалась в $20 млрд. Хаммер также одним из первых инвестировал в сервис для торговли на бирже Robinhood, который сейчас оценивается в $7 млрд и вскоре готовится выйти на IPO.