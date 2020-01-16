Toyota инвестирует $394 млн в пилотируемое аэротакси

Joby к объявлению об инвестициях выпустила изображение прототипа летательного аппарата. Он выглядит как дрон с шестью электро-пропеллерами. Аэротакси способно пролететь 150 миль на одной зарядке со скоростью до 200 миль в час, уточнили в компании. Воздушное такси рассчитано на перевозку четырех пассажиров и пилота. Производство машин будет организовано в Калифорнии.