Mail.ru Group назвала цену своей умной колонки

У «Яндекса» уже есть своя умная колонка – «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса». Первая модель «Станции» поступила в продажу в 2018 г. Позднее «Яндекс» представил уменьшенную версию «Яндекс.Станции», а сторонние бренды (LG, DEXP, Elari и Irbis) – собственные устройства с поддержкой «Алисы». К концу 2019 г. в России было продано 320 000 колонок с «Алисой», оценивала в декабре компания Just AI. Сам «Яндекс» не сообщал детальные данные о продажах или выручке от умных колонок.