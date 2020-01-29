Mail.ru Group назвала цену своей умной колонки
Mail.ru Group открыла предзаказ на первое устройство компании – умную колонку «Капсула». Колонка с голосовым ассистентом «Маруся», запущенным в июне 2019 г., стоит 6 990 руб. По данным с сайта «Капсулы», колонка поставляется с тремя месяцами подписки на стриминг музыки «ВКонтакте».
Информации о том, когда «Капсула» поступит в продажу, нет.
У «Яндекса» уже есть своя умная колонка – «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса». Первая модель «Станции» поступила в продажу в 2018 г. Позднее «Яндекс» представил уменьшенную версию «Яндекс.Станции», а сторонние бренды (LG, DEXP, Elari и Irbis) – собственные устройства с поддержкой «Алисы». К концу 2019 г. в России было продано 320 000 колонок с «Алисой», оценивала в декабре компания Just AI. Сам «Яндекс» не сообщал детальные данные о продажах или выручке от умных колонок.
В отличие от решений на платформе «Яндекса», «Капсула» оснащена датчиком NFC (технология беспроводной связи малого радиуса действия) и возможностью совершать голосовые звонки через «ВКонтакте». NFC в «Капсуле» используется для сканирования «детских» бесконтактных карт, позволяющих запускать навыки без общения с колонкой. Карточки для «Капсулы» приобретаются отдельно, сообщила Mail.ru Group «Коммерсанту».
Умная колонка от Mail.ru Group была представлена в декабре 2019 г. в предновогоднем ролике Mail.ru. Тогда же оператор связи МТС анонсировал собственную умную колонку. Телеком-компания назвала своего ассистента «Мартин», что отличает ее российских и мировых производителей, дающих ассистентам женские имена (Алиса, Siri, Alexa) или обезличенные названия (Google Ассистент, Bixby).