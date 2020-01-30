Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд за нарушение патентных прав

Cуд Лос-Анджелеса обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Калифорнийском технологическому университету (Caltech) за нарушение четырех его патентов на технологии, связанные с беспроводной передачей данных. Об этом сообщает AFP со ссылкой на материалы судебного заседания, решение по которому было принято в среду 29 января и его участников.