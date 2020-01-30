Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд за нарушение патентных прав
Cуд Лос-Анджелеса обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Калифорнийском технологическому университету (Caltech) за нарушение четырех его патентов на технологии, связанные с беспроводной передачей данных. Об этом сообщает AFP со ссылкой на материалы судебного заседания, решение по которому было принято в среду 29 января и его участников.
По решению суда Apple предписано заплатить Caltech $837 млн, а Broadcom — $270 млн. Как пишет агентство, это один из крупнейших вердиктов по патентным спорам за всю историю. По мнению истца, продукты Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watches, использовали компоненты Broadcom, которые нарушали патенты Caltech, связанные с беспроводной передачей данных (Wi-Fi).
Ответчики на суде заявляли, что претензии основаны лишь на факте регистрации патентов, а не на реальных нарушениях интеллектуальной собственности. В обеих компаниях сообщили, что будут обжаловать вердикт суда присяжных.
В университете высоко оценили «вдумчивое внимание присяжных» и выразили удовлетворение признанием нарушения патентных прав со стороны Apple и Broadcom. Последняя производит чипы, которые, по признанию суда, нарушают патенты Caltech, а Apple является одним из крупнейших клиентов Broadcom.