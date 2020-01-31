«Коммерсантъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

Коронавирус нового типа, впервые замеченный в декабре 2019 г. в китайском городе Ухань, поразил свыше 9800 человек. По данным Reuters, 129 случаев из них были зафиксированы в странах за пределами Китая. Российские службы здравоохранения не сообщали о подтвержденных случаях заболевания от коронавируса. В четверг, 30 ноября, премьер Михаил Мишустин сообщил о планах закрыть границу России с Китаем. Дальневосточные регионы уже закрыли пункты проезда через границу, а РЖД ограничила железнодорожное сообщение между странами поездом Москва – Пекин.