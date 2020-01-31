«Коммерсантъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
Китайские производители смартфонов, а также Apple, собирающая iPhone в Китае, отложили поставки продукции в Россию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в вендорах электроники. Компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo отложили поставки из-за новогодних каникул в Китае, продленных на фоне распространения коронавируса. Источник «Коммерсанта» утверждает, что новые сроки установила и Apple, которая из-за вируса меняет цепочки поставок.
Vivo подтвердила «Коммерсанту», что поставка новых партий будет отложена примерно на две недели. При этом производитель отмечает, что потребитель не заметит дефицита, так как магазины будут продавать запасы, сделанные перед 2020 г. и китайским Новым годом. Ритейлеры, опрошенные «Коммерсантом», также сообщили, что не ожидают дефицита.
Эпидемиологическая обстановка в Китае ставит под угрозу сборку новой модели iPhone, готовящейся к презентации в марте, сообщали источники Bloomberg в понедельник, 28 января. Помимо этого, фондовая биржа Гонконга предупреждала, что транспортные ограничения, введенные в стране, мешают проводить ежегодный аудит компаний, размещенных на бирже. По данным South China Morning Post, на бирже Гонконга продаются акции более 1200 компаний из материкового Китая.
Коронавирус нового типа, впервые замеченный в декабре 2019 г. в китайском городе Ухань, поразил свыше 9800 человек. По данным Reuters, 129 случаев из них были зафиксированы в странах за пределами Китая. Российские службы здравоохранения не сообщали о подтвержденных случаях заболевания от коронавируса. В четверг, 30 ноября, премьер Михаил Мишустин сообщил о планах закрыть границу России с Китаем. Дальневосточные регионы уже закрыли пункты проезда через границу, а РЖД ограничила железнодорожное сообщение между странами поездом Москва – Пекин.