Росреестр предложил создать государственный аналог «Яндекс.Карт»
Росреестр предложил признать пространственные данные и геоинформационные системы сквозными технологиями цифровой экономики. С такой инициативой на одном из круглых столов в Аналитическом центре при правительстве России выступил советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра Федор Шкуров, передает РБК.
Это позволит включить развитие государственных геоинформационных сервисов в национальную программу «Цифровая экономика».
По мнению Шкурова, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не гарантируют на юридическом уровне необходимую точность. Развитие государственных геоинформационных систем – это вопрос национальной безопасности, полагает он: пространственные данные используются в том числе для работы беспилотного транспорта и при запусках ракет. Поэтому нужно сделать так, чтобы геоинформационные системы не зависели от зарубежных технологий и не были подвержены санкциям, добавил представитель Росреестра.
Шкуров отметил, что Росреестр намерен оформить высказанные им на круглом столе предложения документально и направить в правительство.