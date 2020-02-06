Росреестр предложил создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

По мнению Шкурова, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не гарантируют на юридическом уровне необходимую точность. Развитие государственных геоинформационных систем – это вопрос национальной безопасности, полагает он: пространственные данные используются в том числе для работы беспилотного транспорта и при запусках ракет. Поэтому нужно сделать так, чтобы геоинформационные системы не зависели от зарубежных технологий и не были подвержены санкциям, добавил представитель Росреестра.