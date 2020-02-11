ФСБ в августе потребовала от интернет-сервисов ключи шифрования переписки
Более десятка владельцев российских интернет-сервисов получили от ФСБ в августе 2019 г. письма с требованием предоставить ключи шифрования переписки и организовать доступ к информсистемам. Среди адресатов спецслужбы были «Авито», «Хабр», Rutube и другие популярные у пользователей сайты, пишет «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке, копию одного из писем и данные «Почты России».
По словам собеседника издания, письма из Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ в августе 2019 г. получили интернет-компании из реестра организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора. Послания содержали требования «организовать круглосуточный удаленный доступ» к информационным системам и «обеспечить в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов».
Как выяснила «Медуза», требования были направлены заказными письмами «Почты России». Издание отследило путь почтовых отправлений и выяснило, что их получали, в частности, компании-владельцы сайта объявлений avito.ru; конструктора сайтов ucoz.ru; сервиса голосовой связи mdi-connect.ru; сообществ для IT-специалистов «Хабр» и другие. В ФСБ и всем перечисленным компаниям направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию, отметило издание.
«В разгар московских протестов ФСБ устроила просто массовую рассылку компаниям из реестра ОРИ», — сказал собеседник издания. Непредоставление ключей шифрования наказывается штрафом до 1 млн рублей. Штраф не снимает обязанности предоставить ключи. В противном случае Роскомнадзор вынесет предписание об устранении нарушения в течение 15 дней. При невыполнении надзорное ведомство обратится в суд, чтобы заблокировать в России онлайн-сервис, от которого требовались ключи.