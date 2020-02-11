ФСБ в августе потребовала от интернет-сервисов ключи шифрования переписки

Более десятка владельцев российских интернет-сервисов получили от ФСБ в августе 2019 г. письма с требованием предоставить ключи шифрования переписки и организовать доступ к информсистемам. Среди адресатов спецслужбы были «Авито», «Хабр», Rutube и другие популярные у пользователей сайты, пишет «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке, копию одного из писем и данные «Почты России».