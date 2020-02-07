Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию

Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку. При регистрации на сайте или входе в личный аккаунт пользователей уведомляют, что с 7 февраля 2020 г. действует соглашение с новым юрлицом – «Хабр блокчейн паблишинг лтд». Согласно пользовательскому соглашению оно зарегистрировано в Никосии (Кипр).