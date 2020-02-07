Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию
Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку. При регистрации на сайте или входе в личный аккаунт пользователей уведомляют, что с 7 февраля 2020 г. действует соглашение с новым юрлицом – «Хабр блокчейн паблишинг лтд». Согласно пользовательскому соглашению оно зарегистрировано в Никосии (Кипр).
Портал «Хабрахабр» существует с 2006 г. В сентябре 2014 г. ресурс был внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В 2018 г. у «Хабра» появилась англоязычная версия, и портал переехал на домен .com.
Контент сайта «Хабра» посвящен теме программирования и формируется пользователями, которые пишут в коллективные и персональные блоги, переводят иностранные статьи и общаются с другими пользователями.