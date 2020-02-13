Facebook отложил запуск сервиса знакомств после рейда в европейском офисе

Сервис знакомств от Facebook появился в сентябре 2019 г., к данному моменту он доступен только для пользователей из США. Профили сервиса Facebook Dating отличаются от обычных страниц в Facebook и Instagram, однако сам сервис использует списки друзей и подписчиков из обеих соцсетей. Пользователи Facebook Dating могут отметить, что секретно влюблены в кого-то из своих друзей в Facebook и Instagram. Если другой человек сделает то же самое, Facebook Dating соединяет пользователей друг с другом.