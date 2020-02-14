Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне
Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне 2020 г., говорится в ее сообщении. Кто будет новым гендиректором – не уточняется. Компания ведет поиск кандидата на замещение данной позиции.
О том, что Лацанич покинет свой пост, рассказывали источники «Коммерсанта» и «Ведомостей». Его увольнение собеседники «Коммерсанта» связывают с тем, что «одна из ключевых сделок, важных для акционеров "Вымпелкома"», не состоялась по различным причинам. Речь может идти о слиянии с одним из конкурирующих участников российского рынка, отмечает газета.
Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.