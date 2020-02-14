Совет директоров «Вымпелкома» возглавит содиректор холдинга Veon

Операционный содиректор холдинга Veon (владеет оператором «Вымпелком») Каан Терзиоглу возглавит совет директоров «Вымпелкома». Об этом топ-менеджер сообщил в ходе презентации итогов 2019 г. инвесторам и аналитикам, пишет ТАСС.



Ранее совет директоров «Вымпелкома» проголосовал за прекращение в июне 2020 г. полномочий нынешнего гендиректора Василя Лацанича. В компании отметили, что решение о его преемнике пока не принято. По словам Терзиоглу, он будет руководить оператором как председатель совета директоров на время поиска нового гендиректора.