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Совет директоров «Вымпелкома» возглавит содиректор холдинга Veon

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Операционный содиректор холдинга Veon (владеет оператором «Вымпелком») Каан Терзиоглу возглавит совет директоров «Вымпелкома». Об этом топ-менеджер сообщил в ходе презентации итогов 2019 г. инвесторам и аналитикам, пишет ТАСС.

Ранее совет директоров «Вымпелкома» проголосовал за прекращение в июне 2020 г. полномочий нынешнего гендиректора Василя Лацанича. В компании отметили, что решение о его преемнике пока не принято. По словам Терзиоглу, он будет руководить оператором как председатель совета директоров на время поиска нового гендиректора.

Ранее по теме: Василь Лацанич уйдет с поста гендиректора «Вымпелкома»

Лацанич был избран директором ПАО «Вымпелком» в ноябре 2017 г. сроком на три года. Он вступил в должность 10 января 2018 г., сменив на этом посту Шелля Йонсена.

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