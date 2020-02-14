«Яндекс» впервые раскрыл инвестиции в беспилотники
«Яндекс» потратил на технологии бесплиотного управления 2,2 млрд руб. Об этом в ходе конференц-звонка с инвесторами рассказал управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.
«Яндекс» начал разработку беспилотных автомобилей в 2017 г. За три года компания создала специальное программное обеспечение для управления беспилотниками, лидары, камеры и вычислительное оборудование. По данным компании, сегодня в автопарке «Яндекса» уже 110 беспилотных автомобилей.
Компания может тестировать их в беспилотном режиме со страхующим водителем за рулем на дорогах общего пользования. Сейчас эксперимент проводится на территории Москвы и Республики Татарстан. В ближайшее время территория тестирования может быть расширена. К этим регионам присоединятся Санкт-Петербург, Московская, Владимирская, Нижегородская, Ленинградская и Самарская области, а также Чувашия и Краснодарский край.