«Яндекс» впервые раскрыл инвестиции в беспилотники

Компания может тестировать их в беспилотном режиме со страхующим водителем за рулем на дорогах общего пользования. Сейчас эксперимент проводится на территории Москвы и Республики Татарстан. В ближайшее время территория тестирования может быть расширена. К этим регионам присоединятся Санкт-Петербург, Московская, Владимирская, Нижегородская, Ленинградская и Самарская области, а также Чувашия и Краснодарский край.