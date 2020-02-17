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В «Вымпелкоме» назначили исполняющего обязанности гендиректора

Ведомости

Временно исполняющим обязанности гендиректора «Вымпелкома» назначен Виктор Бирюков, сообщила пресс-служба компании. При этом он продолжит работать исполнительным вице-президентом «Вымпелкома» по юридическим вопросам и корпоративным отношениям.

Бирюков работает в «Вымпелкоме» с 2016 г., тогда он присоединился к компании в качестве директора по юридическим вопросам региона Евразия. В феврале 2017 г. был назначен на должность исполнительного вице-президента.

На прошлой неделе стало известно, что Василь Лацанич досрочно покинет пост гендиректора «Вымпелкома» в июне 2020 г. По словам собеседника «Ведомостей», его увольнение связано с провалом компании в рознице.

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«Вымпелком» – российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги под брендом «Билайн». Входит в группу компаний Veon Ltd.

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