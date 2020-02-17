Роскомнадзор сообщил о блокировке форумов с базами данных россиян

В январе 2020 г. сеть магазинов «Красное и белое» подтвердила утечку базы с личными данными держателей карт лояльности. Список из 17 млн записей содержит фамилии, имена и отчества клиентов, а также номера их телефонов. В феврале в открытый доступ попали сведения о 44 000 клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит». База данных, в которой были указаны суммы и вид запрашиваемого займа, использовала настройки по умолчанию и не была защищена паролем, утверждали РБК эксперты в сфере информационной безопасности.