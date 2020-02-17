Роскомнадзор сообщил о блокировке форумов с базами данных россиян
Роскомнадзор сообщил о блокировке двух сайтов с базами персональных данных россиян, сообщает ведомство. Базы данных были выложены на форумах phreaker.pro и dublikat.eu и были доступны как в открытом доступе, так и к продаже.
Поводом для действий со стороны Роскомнадзора стало отсутствие на сайтах информации о том, что граждане дали согласие на обработку своих персональных данных. По сообщению регулятора, поиск сайтов, продающих личные данные россиян, осуществляется на систематической основе. «В большинстве случаев интернет-ресурсы удаляют противоправный контент», – утверждают в Роскомнадзоре со ссылкой на сложившуюся судебную практику.
В январе 2020 г. сеть магазинов «Красное и белое» подтвердила утечку базы с личными данными держателей карт лояльности. Список из 17 млн записей содержит фамилии, имена и отчества клиентов, а также номера их телефонов. В феврале в открытый доступ попали сведения о 44 000 клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит». База данных, в которой были указаны суммы и вид запрашиваемого займа, использовала настройки по умолчанию и не была защищена паролем, утверждали РБК эксперты в сфере информационной безопасности.