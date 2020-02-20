Суд продлил запрет на продажу цифровой валюты Telegram

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Telegram, уточнил, что дальнейший срок действия ограничительной меры он определит позже. Telegram Group Inc. обязалась не продавать и не распространять каким-либо образом Gram до завершения слушаний 19 февраля, в октябре прошлого года, тогда договоренности обеих сторон по делу утвердил суд. На запрете на все время слушаний настаивают представители SEC.