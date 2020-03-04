Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Число пользователей интернета в России за год выросло на 6 млн человек

Ведомости

В 2019 г. число пользователей интернета в России достигло 95,9 млн человек, подсчитала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В 2018 г. аудитория рунета составляла 90 млн, что было на 3% больше, чем в 2017 г. 

В 2017 г. мобильная аудитория интернета в России впервые обогнала аудиторию, заходящую в сеть через стационарные устройства. В 2019 г. она составила подавляющее большинства – 85,2 млн человек.

По данным РАЭК, в прошлом году количество потребителей легального контента (не обязательно платного) достигло 80 млн. При этом платная модель потребления онлайн-видео контента стала доминировать над рекламной, а стримминговые сервисы стали основной моделью потребления музыкального контента. Эта тенденция отразилась и на законодательной политике: 2019 г. стал первым за последние шесть лет без изменений в антипиратском законодательстве, отметил представитель РАЭК.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.