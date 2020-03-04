Число пользователей интернета в России за год выросло на 6 млн человек

По данным РАЭК, в прошлом году количество потребителей легального контента (не обязательно платного) достигло 80 млн. При этом платная модель потребления онлайн-видео контента стала доминировать над рекламной, а стримминговые сервисы стали основной моделью потребления музыкального контента. Эта тенденция отразилась и на законодательной политике: 2019 г. стал первым за последние шесть лет без изменений в антипиратском законодательстве, отметил представитель РАЭК.