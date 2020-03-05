Apple предупредила сервисные центры о дефиците iPhone для замены
Apple предупредила сервисные центры о нехватке iPhone для замены неработающих устройств, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных сотрудников компании. По информации агентства, нехватка объясняется нарушением цепочки поставок из-за распространения коронавируса нового типа.
По словам сотрудников Apple, дефицит будет наблюдаться от двух до четырех недель. Сотрудники службы технической поддержки были уведомлены о том, что они могут предложить клиенту получить смартфон на замену по почте или выдавать во временное пользование другое устройство, имеющееся в наличии.
В отдельных сервисных центрах Apple также наблюдается нехватка запчастей. Представитель Apple не стал комментировать ситуацию.
Ранее Bloomberg сообщил о нехватке планшетов iPad Pro и сокращении поставок смартфонов iPhone 11 из-за эпидемии коронавируса. Помимо этого компания ввела временный запрет на командировки сотрудников в Китай, Южную Корею и Италию. Apple просит по возможности проводить необходимые встречи по видеосвязи и поощряет заболевших сотрудников брать больничный.