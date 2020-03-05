Apple предупредила сервисные центры о дефиците iPhone для замены

По словам сотрудников Apple, дефицит будет наблюдаться от двух до четырех недель. Сотрудники службы технической поддержки были уведомлены о том, что они могут предложить клиенту получить смартфон на замену по почте или выдавать во временное пользование другое устройство, имеющееся в наличии.