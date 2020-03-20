«Яндекс.Эфир» открыл платформу для создателей видеоконтента
Сервис «Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента, сообщила пресс-служба «Яндекса». Авторы телешоу и блогеры получат доступ к многомиллионной аудитории «Яндекса», а зрители – новый интересный контент, уточняется в сообщении.
Как отмечается в пресс-релизе, ранее на платформе «Яндекс.Эфир» зрители могли смотреть только телепередачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, музыкальные клипы и прочий телевизионный контент. В последнее время на платформе все чаще стал появляться контент от популярных видеоблогеров. Теперь же разместить на платформе видео сможет любой автор. Единственное условие – это видеоконтент высокого качества. Лучший контент будет показываться в тематических каналах платформы, а также на главной странице «Яндекса». Популярное видео блогеров «Яндекс.Дзена» будет автоматически попадать в «Яндекс.Эфир».
Популярные блогеры получат возможность зарабатывать на рекламе, уточнили в пресс-службе. Им будут доступны различные способы монетизации – от показа мультироллов до нативной интеграции брендов в контент. «Яндекс» также собирается оказать финансовую поддержку талантливым авторам, помогать им в создании и продвижении видеороликов.
«Яндекс.Эфир» – это платформа для блогеров и персональный видеосервис, позволяющий бесплатно смотреть эксклюзивные шоу, прямые трансляции спортивных и культурных событий, фильмы, сериалы и видео блогеров. На сервисе доступны более 200 тематических каналов.