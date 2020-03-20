«Яндекс.Эфир» открыл платформу для создателей видеоконтента

Как отмечается в пресс-релизе, ранее на платформе «Яндекс.Эфир» зрители могли смотреть только телепередачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, музыкальные клипы и прочий телевизионный контент. В последнее время на платформе все чаще стал появляться контент от популярных видеоблогеров. Теперь же разместить на платформе видео сможет любой автор. Единственное условие – это видеоконтент высокого качества. Лучший контент будет показываться в тематических каналах платформы, а также на главной странице «Яндекса». Популярное видео блогеров «Яндекс.Дзена» будет автоматически попадать в «Яндекс.Эфир».