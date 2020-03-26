Президент МТС призвал абонентов к осознанному потреблению интернет-трафика
«Мы действительно видим значительный рост нагрузки на сеть и прежде всего рост трафика при пользовании домашним интернетом в крупных городах и в особенности в Москве, где в фиксированных сетях трафик увеличился на 30%», — говорится в сообщении. Серьезные изменения, отмечает он, происходят также в структуре потребления мобильного интернета.
«Пропускная способность сетей – это физически ограниченный ресурс. Именно поэтому крупнейшие стриминговые платформы в мире уже понизили качество видео, убрав 4K и Full HD, чтобы снизить нагрузки на сети, — пояснил Корня. Я со своей стороны также хотел бы призвать вас к осознанному обращению с контентом в сети. Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы».
Корня попросил абонентов в текущей ситуации по возможности воздержаться от пересылки веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. «Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов. Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно!», — заключил он.