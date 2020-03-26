Президент МТС призвал абонентов к осознанному потреблению интернет-трафика

«Пропускная способность сетей – это физически ограниченный ресурс. Именно поэтому крупнейшие стриминговые платформы в мире уже понизили качество видео, убрав 4K и Full HD, чтобы снизить нагрузки на сети, — пояснил Корня. Я со своей стороны также хотел бы призвать вас к осознанному обращению с контентом в сети. Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы».