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Оператор Tele2 и «Яндекс.Такси» запустили сервис по доставке SIM-карт

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В связи с ростом количества интернет-заказов по причине распространения коронавируса оператор Tele2 запустил услугу по доставке SIM-карт​ на такси. Партнером по этому проекту стал агрегатор «Яндекс.Такси», сообщили представители обеих компаний.

Сейчас услуга доступна в Москве и Московской области, Томске, а также ряде городов Иркутской области и Красноярского края, в ближайшее время появится еще в 300 городах России. Абонент, получивший карту через водителя такси, сможет самостоятельно активировать ее.

Ранее водители, принимающие заказы через «Яндекс.Такси», также подключились к организации доставки товаров первой необходимости из сетей магазинов «Вкусвилл», «Леруа Мерлен» и «Детский мир», а власти Москвы и Подмосковья договорились с «Яндексом» о доставке карт «Тройка» на дом.

Ранее по теме: «Яндекс» будет доставлять карты «Тройка» на дом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных