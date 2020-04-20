Оператор Tele2 и «Яндекс.Такси» запустили сервис по доставке SIM-карт
В связи с ростом количества интернет-заказов по причине распространения коронавируса оператор Tele2 запустил услугу по доставке SIM-карт на такси. Партнером по этому проекту стал агрегатор «Яндекс.Такси», сообщили представители обеих компаний.
Сейчас услуга доступна в Москве и Московской области, Томске, а также ряде городов Иркутской области и Красноярского края, в ближайшее время появится еще в 300 городах России. Абонент, получивший карту через водителя такси, сможет самостоятельно активировать ее.
Ранее водители, принимающие заказы через «Яндекс.Такси», также подключились к организации доставки товаров первой необходимости из сетей магазинов «Вкусвилл», «Леруа Мерлен» и «Детский мир», а власти Москвы и Подмосковья договорились с «Яндексом» о доставке карт «Тройка» на дом.