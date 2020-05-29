«Связной» начал доставлять интернет-заказы в постаматы
Компания «Связной» начала доставлять интернет-заказы в постаматы PickPoint, сообщила пресс-служба ритейлера. Забрать товары весом до 13 кг можно в 870 постаматах Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми и Новосибирска. Минимальная сумма заказа — 1000 руб.
Оплата возможна банковской картой или наличными при получении. Вскоре ритейлер организует доставку в постаматы в более чем 400 городах, говорится в релизе.
Директор департамента развития продуктов электронной коммерции «Связного» Алексей Антропов пояснил, что чаще всего покупатели выбирают доставку самовывозом. Запуск доставки в постаматы, по его словам, расширит количество точек для самовывоза и улучшит клиентский опыт.
В марте «Связной» сделал доставку интернет-заказов бесплатной во всех регионах и для всех товаров. До этого она стоила 200 руб. Ритейлер отмечал, что фиксирует заметный рост числа интернет-заказов в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Наибольшим спросом в марте пользовались смартфоны, ноутбуки, умные часы, планшеты и наушники.