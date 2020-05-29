«Связной» начал доставлять интернет-заказы в постаматы

В марте «Связной» сделал доставку интернет-заказов бесплатной во всех регионах и для всех товаров. До этого она стоила 200 руб. Ритейлер отмечал, что фиксирует заметный рост числа интернет-заказов в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Наибольшим спросом в марте пользовались смартфоны, ноутбуки, умные часы, планшеты и наушники.