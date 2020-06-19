В работе «Билайна» произошел массовый сбой
В работе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») произошел массовый сбой по всей стране, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах. Абоненты сети в основном жаловались на проблемы с мобильной связью и интернетом, мобильным или проводным.
Проблемы, по данным Downdetector, начались после 14.00 мск. О сбоях чаще всего сообщали жители Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Барнаула, Омска, Владивостока, Москвы, Томска и Кемерово.
В Центральной России «Билайн» работает в штатном режиме, сообщила «Ведомостям» представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Сбои в работе мобильного и домашнего интернета на Дальнем Востоке и в Сибири она объяснила обрывом магистральных каналов передачи данных «вследствие действий третьих лиц». «В настоящее время мы делаем все, чтобы как можно скорее восстановить полную работоспособность сервисов в Сибири и на Дальнем Востоке. Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сказала представитель компании.