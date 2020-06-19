В работе «Билайна» произошел массовый сбой

В Центральной России «Билайн» работает в штатном режиме, сообщила «Ведомостям» представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Сбои в работе мобильного и домашнего интернета на Дальнем Востоке и в Сибири она объяснила обрывом магистральных каналов передачи данных «вследствие действий третьих лиц». «В настоящее время мы делаем все, чтобы как можно скорее восстановить полную работоспособность сервисов в Сибири и на Дальнем Востоке. Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сказала представитель компании.