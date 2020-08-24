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Россия поставит в Белоруссию БТРы и вертолеты

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Россия поставит в Белоруссию партию БТРов и несколько боевых вертолетов Ми-35М, соответствующие контракты подписаны на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии. 

«...Контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М», ‒ говорится в сообщении.

Также подписан план взаимодействия с концерном «Алмаз-Антей» на 2021–2025 гг. по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 г., добавили в пресс-службе.

Ранее в августе министерство обороны Белоруссии объявило о военных учениях у границы с Литвой.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко договорились о поставках вакцины от COVID-19 в Белоруссию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных