Россия поставит в Белоруссию БТРы и вертолеты
Россия поставит в Белоруссию партию БТРов и несколько боевых вертолетов Ми-35М, соответствующие контракты подписаны на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
«...Контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М», ‒ говорится в сообщении.
Также подписан план взаимодействия с концерном «Алмаз-Антей» на 2021–2025 гг. по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 г., добавили в пресс-службе.
Ранее в августе министерство обороны Белоруссии объявило о военных учениях у границы с Литвой.