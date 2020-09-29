Минкульт создаст рейтинг «цифровой зрелости» регионов в сфере культуры

«Количество информации, которая создается учреждениями культуры, год от года растет. Только за эти полгода мы собрали 166 000 событий», — пояснил директор департамента Минкультуры, добавив, что периодически меняются лидеры в регионах. Однако есть и те субъекты России, которые практически не участвуют в этом процессе. Ваньков подчеркнул, что для того, чтобы региону повысить свой уровень в рейтинге, необходимо обеспечить создание коммуникации между учреждением культуры и аудиторией, в том числе в соцсетях.