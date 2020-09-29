Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Минкульт создаст рейтинг «цифровой зрелости» регионов в сфере культуры

Ведомости

Минкультуры России в 2021 г. планирует создать рейтинг «цифровой зрелости» регионов в области культуры, сообщил директор департамента информационного и цифрового развития министерства Вадим Ваньков.

Рейтинг будет создан на базе уже существующего рейтинга информационной активности регионов в сфере культуры. «В будущем году мы планируем создать рейтинг, скажем так, цифровой зрелости регионов с точки зрения использования различных инструментов, в том числе платформы Artefact (приложения с технологией дополненной реальности), "Культурного счетчика", "PRO.Культура.РФ", — цитирует ТАСС Ванькова.

«Количество информации, которая создается учреждениями культуры, год от года растет. Только за эти полгода мы собрали 166 000 событий», — пояснил директор департамента Минкультуры, добавив, что периодически меняются лидеры в регионах. Однако есть и те субъекты России, которые практически не участвуют в этом процессе. Ваньков подчеркнул, что для того, чтобы региону повысить свой уровень в рейтинге, необходимо обеспечить создание коммуникации между учреждением культуры и аудиторией, в том числе в соцсетях.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных