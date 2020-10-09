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YouTube тестирует технологию прямой продажи товаров из видео

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Google, являющаяся материнской компанией YouTube, планирует превратить видеохостинг в площадку для продажи товаров прямо из видео, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новая технология уже тестируется на некоторых каналах.

«Цель состоит в том, чтобы сделать из множества видео на YouTube обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, нажимать и покупать напрямую», — приводит агентство слова своего собеседника. Предполагается, что соответствующий функционал хостинга будет связан с инструментами аналитики и шоппинга Google.

Представитель YouTube подтвердил Bloomberg, что компания тестирует новую возможность на ограниченном числе видеоканалов. В Google отказались раскрывать подробности и назвали разработку «экспериментом».

Агентство уточняет, что внедрение новых возможностей может помочь YouTube стать «рекламным гигантом» и новым лидером электронной коммерции наряду с Amazon и Alibaba. Однако пока не ясно, как хостинг будет зарабатывать с продаж товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных