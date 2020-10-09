YouTube тестирует технологию прямой продажи товаров из видео

«Цель состоит в том, чтобы сделать из множества видео на YouTube обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, нажимать и покупать напрямую», — приводит агентство слова своего собеседника. Предполагается, что соответствующий функционал хостинга будет связан с инструментами аналитики и шоппинга Google.