YouTube тестирует технологию прямой продажи товаров из видео
Google, являющаяся материнской компанией YouTube, планирует превратить видеохостинг в площадку для продажи товаров прямо из видео, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новая технология уже тестируется на некоторых каналах.
«Цель состоит в том, чтобы сделать из множества видео на YouTube обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, нажимать и покупать напрямую», — приводит агентство слова своего собеседника. Предполагается, что соответствующий функционал хостинга будет связан с инструментами аналитики и шоппинга Google.
Представитель YouTube подтвердил Bloomberg, что компания тестирует новую возможность на ограниченном числе видеоканалов. В Google отказались раскрывать подробности и назвали разработку «экспериментом».
Агентство уточняет, что внедрение новых возможностей может помочь YouTube стать «рекламным гигантом» и новым лидером электронной коммерции наряду с Amazon и Alibaba. Однако пока не ясно, как хостинг будет зарабатывать с продаж товаров.