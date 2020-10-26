«Яндекс» назвал число запросов от властей на данные пользователей
Органы государственной власти запрашивали у «Яндекса» данные пользователей в первом полугодии 2020 г. 15 376 раз, число отказов составило 2 468 (16%), сообщила компания.
Больше всего – 8 867 – запросов было направлено к сервисам «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Паспорт», который хранит основные регистрационные данные пользователей. Зачастую запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из «Яндекс.Паспорта». «Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов «Яндекса» для мошенничества. Поэтому некоторые сервисы не показываются отдельно, статистика по ним относится к «Яндекс.Паспорту», – объяснили в компании.
«Яндекс.Такси» получил 5 280 запросов от властей, «Яндекс.Драйв» – 706, «Яндекс.Еда» – 300, «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа» и «Авто.ру» – 95, геосервисы – 41, медиа-сервисы – 14. Чаще всего – в 41% случаев – компания отказывалась предоставлять данные пользователей геосервисов, а также сервисов «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа» и «Авто.ру» – 26% отказов и «Яндекс.Такси» – 22%. Реже всего – в 8% случаев – компания отказывалась сообщать сведения о пользователях «Яндекс.Драйва».
В компании объяснили, что в соответствии с российским законодательством – в том числе, с законами «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности» –госорганы вправе запрашивать определенные данные о пользователях «Яндекса». В России такие полномочия есть у МВД, Следственного комитета, прокуратуры, ФАС, ФТС, судов и некоторых других органов. При этом запросы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и направлены по официальным каналам связи.
При этом доступ к содержимому почтового ящика или личной переписке предоставляется только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки, подчеркнули в «Яндексе». Глава пресс-службы компании Илья Грабовский рассказал «Медузе», что по всем запросам госорганов «Яндекс» выдает только минимально необходимые данные. «По "Яндекс.Такси" это может быть, например, номер автомобиля и данные водителя», — добавил он. Однако иногда госорганы могут запросить информацию о передвижениях пользователя и «если запрос пришел по официальному каналу и соответствует всем требованиям», компания раскрывает и эти данные.