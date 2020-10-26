«Яндекс» назвал число запросов от властей на данные пользователей

При этом доступ к содержимому почтового ящика или личной переписке предоставляется только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки, подчеркнули в «Яндексе». Глава пресс-службы компании Илья Грабовский рассказал «Медузе», что по всем запросам госорганов «Яндекс» выдает только минимально необходимые данные. «По "Яндекс.Такси" это может быть, например, номер автомобиля и данные водителя», — добавил он. Однако иногда госорганы могут запросить информацию о передвижениях пользователя и «если запрос пришел по официальному каналу и соответствует всем требованиям», компания раскрывает и эти данные.