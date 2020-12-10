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«КамАЗ» презентовал собственный электромобиль

Ведомости

«КамАЗ» и Санкт-Петербургский политехнический университет представили свой первый электромобиль «Кама-1» с запасом хода до 250 км, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Электромобиль «Кама-1» представляет собой трёхдверный четырёхместный компактный смарт-кроссовер. Электромобиль оснащён литий-ионным аккумулятором ёмкостью 33 кВт*ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки», — говорится в сообщении. Это промышленный предсерийный образец, прошедший испытания и сертификацию.

В «КамАЗе» заявили, что зарядка аккумулятора у «Камы-1» происходит за шесть часов в обычном режиме и за 20 минут в ускоренном. Электромобиль может разогнаться до 100 км/ч за 6,7 секунд. Он оснащен интеллектуальной системой помощи водителю ADAS уровня 3. Предполагается, что его смогут использовать каршеринговые компании.

Экстерьер смарт-кроссовера интересен полностью светодиодной передней и задней оптикой, динамическими указателями поворота, соответствующими современным тенденциям в дизайне фар и фонарей, а также характерным лобовым остеклением, обеспечивающим панорамный обзор. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний. Высокий клиренс автомобиля отвечает требованиям российского потребителя и позволяет преодолевать сложные участки дороги.

Первым серийным российским электромобилем должен был стать City Modul 1 от компании Zetta. Однако запуск производства был отложен с 2020 г. на неизвестный срок из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП). Электромобиль предполагалось производить на площадке в Тольятти. Ее пиковая мощность – 15 000 единиц продукции в год. К производству были намечены три модификации Zetta: «базовая» (550 000 руб., запас хода на одной подзарядке 180 км): «топовая» и в medium (обе с запасом хода 360 км).

По данным агентства «Автостат», летом в России насчитывалось 7925 легковых электромобилей 10 брендов. 

Ранее по теме: Россия хуже всех развитых стран готова к использованию электромобилей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных