«КамАЗ» презентовал собственный электромобиль

Первым серийным российским электромобилем должен был стать City Modul 1 от компании Zetta. Однако запуск производства был отложен с 2020 г. на неизвестный срок из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП). Электромобиль предполагалось производить на площадке в Тольятти. Ее пиковая мощность – 15 000 единиц продукции в год. К производству были намечены три модификации Zetta: «базовая» (550 000 руб., запас хода на одной подзарядке 180 км): «топовая» и в medium (обе с запасом хода 360 км).