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Россия хуже всех развитых стран готова к использованию электромобилей

В стране остро не хватает зарядных станций и инвестиций в эту отрасль
Анастасия Львова
Максим Стулов / Ведомости

Россия значительно отстает в готовности к использованию электромобилей от международных лидеров. В рейтинге компании KPMG из 25 государств (12 ведущих европейских экономик, включая Россию, семь азиатских, четыре американские, Австралия и Новая Зеландия) по индексу готовности Россия заняла 23-е место с 1,8 балла, максимальные 10 баллов не набрал никто. У лидеров, Нидерландов и Норвегии, соответственно 7,9 и 7,4 балла.

Индекс – это агрегированный показатель, который учитывает парк электромобилей, его отношение к общему автопарку в стране, инвестиции страны в разработку электромобилей, наличие электрозаправок и просто готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили, говорится в исследовании. Поэтому абсолютные мировые лидеры по электропарку – Китай (3,5 млн шт.) и США (1,5 млн шт.) – заняли в рейтинге только 20-е и 4-е места. Лучшее проникновение электромобилей показали лидеры рейтинга – Норвегия (11,5% от всего парка) и Нидерланды (2,5%). Для исследования KPMG опросило около 3500 человек, в том числе более 2000 пользователей и экспертов, около 1000 руководителей крупных компаний, 400 представителей мирового автопрома и поставщиков автокомпонентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных