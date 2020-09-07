Россия хуже всех развитых стран готова к использованию электромобилей

Индекс – это агрегированный показатель, который учитывает парк электромобилей, его отношение к общему автопарку в стране, инвестиции страны в разработку электромобилей, наличие электрозаправок и просто готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили, говорится в исследовании. Поэтому абсолютные мировые лидеры по электропарку – Китай (3,5 млн шт.) и США (1,5 млн шт.) – заняли в рейтинге только 20-е и 4-е места. Лучшее проникновение электромобилей показали лидеры рейтинга – Норвегия (11,5% от всего парка) и Нидерланды (2,5%). Для исследования KPMG опросило около 3500 человек, в том числе более 2000 пользователей и экспертов, около 1000 руководителей крупных компаний, 400 представителей мирового автопрома и поставщиков автокомпонентов.