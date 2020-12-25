Россия заняла третье место в мире по числу камер видеонаблюдения
Россия заняла третье место после Китая и США по числу установленных камер видеонаблюдения, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков TelecomDaily.
По данным экспертов, в стране установлено 13,5 млн видеокамер — 93,2 штуки на 1 тыс. человек. На первом месте в мире Китай — около 200 млн камер, или 143,6 штуки на 1000 человек, на втором месте США — 50 млн установленных камер, или 152,8 камеры на 1 тыс. человек.
58,7% камер в России установлены коммерческими организациями для профилактики воровства, обеспечения безопасности и т.д. 32,8% видеокамер — за государственный счет. Эти камеры устанавливаются в школах, госучреждениях, на дорогах, в больницах и т.д. 8,5% камер в России установили физические лица.
По расчетам TelecomDaily, не более 5% камер в России подключены к видеонаблюдению с записью в облачное хранилище. По данным исследования, в 2020 г. рынок такого типа видеонаблюдения вырастет на 28% — до 3,53 млрд руб., к 2024 г. — до 6,36 млрд руб.
В начале ноября дептранс объявил об установке дорожных камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей. В ведомстве отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности. В декабре руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал, что камеры в московском метро смогут находить пассажиров, которые нуждаются в медицинской помощи.