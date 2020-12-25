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Россия заняла третье место в мире по числу камер видеонаблюдения

Ведомости

Россия заняла третье место после Китая и США по числу установленных камер видеонаблюдения, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков TelecomDaily. 

По данным экспертов, в стране установлено 13,5 млн видеокамер — 93,2 штуки на 1 тыс. человек. На первом месте в мире Китай — около 200 млн камер, или 143,6 штуки на 1000 человек, на втором месте США — 50 млн установленных камер, или 152,8 камеры на 1 тыс. человек. 

58,7% камер в России установлены коммерческими организациями для профилактики воровства, обеспечения безопасности и т.д. 32,8% видеокамер — за государственный счет. Эти камеры устанавливаются в школах, госучреждениях, на дорогах, в больницах и т.д. 8,5% камер в России установили физические лица. 

По расчетам TelecomDaily, не более 5% камер в России подключены к видеонаблюдению с записью в облачное хранилище. По данным исследования, в 2020 г. рынок такого типа видеонаблюдения вырастет на 28% — до 3,53 млрд руб., к 2024 г. — до 6,36 млрд руб. 

В начале ноября дептранс объявил об установке дорожных камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей. В ведомстве отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности. В декабре руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал, что камеры в московском метро смогут находить пассажиров, которые нуждаются в медицинской помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных