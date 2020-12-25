СМИ узнали о поступлении первого серийного Су-57 в войска
Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
В какую часть поступила машина, собеседник агентства не уточнил. В начале декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что первый серийный истребитель Су-57 попадет в войска до конца текущего года. На тот момент в частях испытывалась опытная партия из 10 машин и оценил итоги их эксплуатации как «успешные».
Минобороны подписало контракт на поставку ВКС 76 самолетов на форуме «Армия-2019», несмотря на то, что изначально массовые поставки в войска планировалось начать уже в 2019 г., однако назначенная к поставке машина разбилась во время летных испытаний в Хабаровском крае. В мае 2020 г. вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что заказанными самолетами полностью оснастят три авиаполка, однако не уточнил точных сроков поставок.
Су-57 – перспективный авиакомплекс фронтовой авиации пятого поколения. Его ближайший аналог — американский истребитель F-35. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г.