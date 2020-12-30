Минцифры продлило эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам

Проект реализуется до введения соответствующего закона в России. Вчера, 29 декабря, законопроект о бесплатном доступе граждан к российским социально значимым сайтам был внесен в Госдуму. Идею предоставить гражданам доступ к ряду интернет-ресурсов на безвозмездной основе озвучил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 г.