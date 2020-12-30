Минцифры продлило эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций продлило на полгода, до июля 2021 г., эксперимент по предоставлению россиянам доступа к ряду социально значимых ресурсов на безвозмездной основе. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Максут Шадаев.
«Проект демонстрирует востребованность у граждан. Согласно информации, предоставленной операторами-участниками «пилота», бесплатным доступом к таким ресурсам за время проведения эксперимента воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей», — сказал замминистра Минцифры Олег Иванов. Он подчеркнул, что эксперимент особенно актуален в период пандемии коронавирусной инфекции.
К эксперименту присоединились пять крупнейших операторов связи — «Ростелеком», «Мобильные ТелеСистемы», «Вымпел-Коммуникации», «МегаФон» и «Эр-Телеком Холдинг». Вместе они предоставляют доступ к интернету 70% домохозяйств России. После них к проекту подключились также «СберМобайл» и несколько региональных операторов.
В рамках эксперимента россияне могут получить бесплатный доступ к 371 сайту. Среди них популярные социальные сети, СМИ, интернет-магазины, сервисы по доставке еды, картографические сервисы и другие.
Эксперимент стартовал в апреле 2020 г. Он должен был завершиться в июле, однако правительство продлило его до конца года.
Проект реализуется до введения соответствующего закона в России. Вчера, 29 декабря, законопроект о бесплатном доступе граждан к российским социально значимым сайтам был внесен в Госдуму. Идею предоставить гражданам доступ к ряду интернет-ресурсов на безвозмездной основе озвучил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 г.