Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии

Минцифры продлило эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций продлило на полгода, до июля 2021 г., эксперимент по предоставлению россиянам доступа к ряду социально значимых ресурсов на безвозмездной основе. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Максут Шадаев.

«Проект демонстрирует востребованность у граждан. Согласно информации, предоставленной операторами-участниками «пилота», бесплатным доступом к таким ресурсам за время проведения эксперимента воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей», — сказал замминистра Минцифры Олег Иванов. Он подчеркнул, что эксперимент особенно актуален в период пандемии коронавирусной инфекции.

К эксперименту присоединились пять крупнейших операторов связи — «Ростелеком», «Мобильные ТелеСистемы», «Вымпел-Коммуникации», «МегаФон» и «Эр-Телеком Холдинг». Вместе они предоставляют доступ к интернету 70% домохозяйств России. После них к проекту подключились также «СберМобайл» и несколько региональных операторов.

В рамках эксперимента россияне могут получить бесплатный доступ к 371 сайту. Среди них популярные социальные сети, СМИ, интернет-магазины, сервисы по доставке еды, картографические сервисы и другие.

Эксперимент стартовал в апреле 2020 г. Он должен был завершиться в июле, однако правительство продлило его до конца года.

Проект реализуется до введения соответствующего закона в России. Вчера, 29 декабря, законопроект о бесплатном доступе граждан к российским социально значимым сайтам был внесен в Госдуму. Идею предоставить гражданам доступ к ряду интернет-ресурсов на безвозмездной основе озвучил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 г.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных