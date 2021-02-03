Генпрокуратура сообщила об увеличении числа киберпреступлений в 11 раз
Число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз за последние пять лет, следует из доклада «Состояние преступности в России» за январь-декабрь 2020 г., подготовленного управлением правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры.
«За последние пять лет число таких преступлений увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес в структуре преступности возрос с 1,8% до 25%», – говорится в документе.
Одно из четырех регистрируемых преступлений приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Большинство таких преступлений совершается с использованием интернета (300,3 тыс.) или средств мобильной связи (218,7 тыс.), рассказали в ведомстве.
Ранее межведомственная комиссия Совбеза России по информационной безопасности отметила стремительное нарастание угроз в информационной сфере в 2020 г. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что в России создается центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством, а глава МВД Владимир Колокольцев анонсировал создание в структуре министерства киберполиции.