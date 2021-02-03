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Генпрокуратура сообщила об увеличении числа киберпреступлений в 11 раз

Ведомости

Число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз за последние пять лет, следует из доклада «Состояние преступности в России» за январь-декабрь 2020 г., подготовленного управлением правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры.

«За последние пять лет число таких преступлений увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес в структуре преступности возрос с 1,8% до 25%», – говорится в документе.

Одно из четырех регистрируемых преступлений приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Большинство таких преступлений совершается с использованием интернета (300,3 тыс.) или средств мобильной связи (218,7 тыс.), рассказали в ведомстве.

Ранее межведомственная комиссия Совбеза России по информационной безопасности отметила стремительное нарастание угроз в информационной сфере в 2020 г. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что в России создается центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством, а глава МВД Владимир Колокольцев анонсировал создание в структуре министерства киберполиции.

Ранее по теме: Совбез заявил о стремительном нарастании киберугроз в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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