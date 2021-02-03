TikTok начал бороться с распространением потенциально недостоверных видео
Руководство социальной сети для создания и просмотра коротких видео TikTok, которой владеет китайская компания ByteDance, в рамках борьбы с дезинформацией стало помечать потенциально недостоверные ролики, таким образом замедляя их распространение, сообщила через пресс-службу платформы менеджер по вопросам продукции, доверия и безопасности Джина Эрнандес.
Она уточнила, что TikTok уже сотрудничает с несколькими профессиональными сервисами по проверке фактов – PolitiFact, Lead Stories и SciVerify. Однако бывают ситуации, когда результаты фактчекинга неубедительны или достоверность видео нельзя подтвердить. По словам Эрнандес, последнее в особенности касается роликов, связанных с событиями, происходящими в момент опубликования.
«Иногда проверки фактов неубедительны или контент не может быть подтвержден, особенно во время разворачивающихся событий. В этих случаях видео может быть неприемлемым для попадания в персональную ленту рекомендаций, так как необходимо ограничить распространение потенциально вводящей в заблуждение информации», – заявила представитель платформы.
Новый алгоритм будет работать так, что при просмотре сомнительного ролика зритель увидит баннер, что достоверность записи не подтверждена. Уведомление о прикреплении такой пометки к своему видео получит и его автор. Кроме того, если пользователь решит поделиться данным роликом, его на время остановит напоминание, что тот помечен как непроверенный. По мнению руководства соцсети, подобный шаг заставит людей еще раз обдумать свои действия, прежде чем делать выбор между «отменить» или «все равно поделиться».
Во время тестирования новой функции было выявлено, что мера на 24% замедлила скорость распространения видео и позволила уменьшить количество лайков на 7%, рассказала Эрнандес. Она добавила, что нововведение уже стало действовать в США и Канаде, а впоследствии будет распространено на весь мир.