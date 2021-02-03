TikTok начал бороться с распространением потенциально недостоверных видео

Новый алгоритм будет работать так, что при просмотре сомнительного ролика зритель увидит баннер, что достоверность записи не подтверждена. Уведомление о прикреплении такой пометки к своему видео получит и его автор. Кроме того, если пользователь решит поделиться данным роликом, его на время остановит напоминание, что тот помечен как непроверенный. По мнению руководства соцсети, подобный шаг заставит людей еще раз обдумать свои действия, прежде чем делать выбор между «отменить» или «все равно поделиться».