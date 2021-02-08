Путин назвал определяющий дальнейшее развитие человечества фактор

Президент отметил, что от уровня научного и технологического развития зависит безопасность страны, конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний, повседневная жизнь и благополучие людей. У России есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки. Прежде всего, это талантливая молодежь и сильные научные школы. «Такой потенциал нам нужно наращивать», – резюмировал он.