Путин назвал определяющий дальнейшее развитие человечества фактор
Определять дальнейшее развитие человечества будет тот, кто победит в глобальном соревновании за технологии и знания, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию, сообщает пресс-служба Кремля.
«Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, тот будет определять дальнейшее развитие всего человечества. И потому научный и технологический суверенитет без всякого преувеличения вопрос настоящего и будущего России», – сказал Путин.
Президент отметил, что от уровня научного и технологического развития зависит безопасность страны, конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний, повседневная жизнь и благополучие людей. У России есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки. Прежде всего, это талантливая молодежь и сильные научные школы. «Такой потенциал нам нужно наращивать», – резюмировал он.
Ранее Путин заявил, что в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Он отметил, что на цифровую трансформацию государственного управления и перевод государственных услуг в электронный формат будут направлены миллиарды рублей.