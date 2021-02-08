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Путин назвал определяющий дальнейшее развитие человечества фактор

Ведомости

Определять дальнейшее развитие человечества будет тот, кто победит в глобальном соревновании за технологии и знания, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию, сообщает пресс-служба Кремля.

«Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, тот будет определять дальнейшее развитие всего человечества. И потому научный и технологический суверенитет без всякого преувеличения вопрос настоящего и будущего России», – сказал Путин.

Президент отметил, что от уровня научного и технологического развития зависит безопасность страны, конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний, повседневная жизнь и благополучие людей. У России есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки. Прежде всего, это талантливая молодежь и сильные научные школы. «Такой потенциал нам нужно наращивать», – резюмировал он.

Ранее Путин заявил, что в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Он отметил, что на цифровую трансформацию государственного управления и перевод государственных услуг в электронный формат будут направлены миллиарды рублей.

Ранее по теме: Путин рассказал о предстоящей России цифровой трансформации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных