Дуров назвал Telegram самым скачиваемым приложением в мире в январе
Мессенджер Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире по итогам января, заявил основатель владеющей им компании Павел Дуров в своем канале.
«Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 г.», — написал Дуров, не уточнив точное число загрузок за этот период. Он отметил, что на протяжении семи с половиной лет существования мессенджера его аудитория каждый год росла примерно на 40%.
«В чем секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — добавил Дуров.
В середине января основатель Telegram заявил, что на фоне блокировок аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников, а также изменения политики конфиденциальности в WhatsApp, в мессенджере зарегистрировались не менее 25 млн новых пользователей. Больше трети, по его словам, пришлось на Азию, треть — на Европу. Тогда же мессенджер стал вторым по загрузкам приложением в США.
Позже WhatsApp отложил обновление своей политики конфиденциальности, которая вызвала негативную реакцию у пользователей, однако Telegram уже ввел опцию переноса истории переписки из WhatsApp как для iOS, так и для Android.