Дуров назвал Telegram самым скачиваемым приложением в мире в январе

В середине января основатель Telegram заявил, что на фоне блокировок аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников, а также изменения политики конфиденциальности в WhatsApp, в мессенджере зарегистрировались не менее 25 млн новых пользователей. Больше трети, по его словам, пришлось на Азию, треть — на Европу. Тогда же мессенджер стал вторым по загрузкам приложением в США.