«Ростеху» разрешили серийное производство двигателей для МС-21
Госкорпорация «Ростех» получила разрешение на серийное производство российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21, сообщает пресс-служба компании.
«Сертификат одобрения производственной организации дает право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию «ОДК-Пермские моторы» Объединенной двигателестроительной корпорации», — говорится в сообщении «Ростеха».
В ходе сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из двигателей ПД-14, в рамках которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.
МС-21 совершил первый полет с двигателями ПД-14 15 декабря прошлого года. МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г.