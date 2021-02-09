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Технологии / Бизнес

«Ростеху» разрешили серийное производство двигателей для МС-21

Ведомости

Госкорпорация «Ростех» получила разрешение на серийное производство российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21, сообщает пресс-служба компании.

«Сертификат одобрения производственной организации дает право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию «ОДК-Пермские моторы» Объединенной двигателестроительной корпорации», — говорится в сообщении «Ростеха».

В ходе сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из двигателей ПД-14, в рамках которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации. 

МС-21 совершил первый полет с двигателями ПД-14 15 декабря прошлого года. МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г.

Ранее по теме: Самолет МС-21 в ходе испытаний выкатился за пределы ВПП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных