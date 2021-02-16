SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставила на орбиту 60 микроспутников системы глобального высокоскоростного интернета Starlink, сообщается в Twitter компании.
«Вывод на орбиту 60 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении. К нему прикреплено видео с отстыковкой модуля полезной нагрузки, снятое камерами наблюдения ракеты.
«Starlink продолжит расширение до почти глобального охвата густонаселенного мира в 2021 г.», — пообещали в SpaceX. Предыдущий запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink успешно прошел в октябре 2020 г. Тогда аппараты были выведены на орбиту 550 км от Земли.
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk— SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021
SpaceX планирует в рамках проекта Starlink запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной интернет-сети. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что компания привлекла $500 млн инвестиций на этот проект. Конкурентом компании Илона Маска в деле создания глобальной интернет-сети был испытывающий на данный момент финансовые трудности британский проект OneWeb, который продолжает запускать спутники с российских ракет-носителей, над аналогичным проектом работает и Amazon.
«Роскосмос» также планирует с 2024 г. начать запуски коммуникационных спутников в рамках проекта «Сфера», одной из задач которой также является обеспечение высокоскоростного доступа в интернет. Орбитальная группировка должна насчитывать около 640 спутников. В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказывал, что в 2020–2022 гг. на «Сферу» заложено более 10 млрд руб.