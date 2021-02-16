SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

SpaceX планирует в рамках проекта Starlink запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной интернет-сети. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что компания привлекла $500 млн инвестиций на этот проект. Конкурентом компании Илона Маска в деле создания глобальной интернет-сети был испытывающий на данный момент финансовые трудности британский проект OneWeb, который продолжает запускать спутники с российских ракет-носителей, над аналогичным проектом работает и Amazon.