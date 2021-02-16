«Яндекс» планирует инвестировать $400-500 млн в маркетплейс

В июне прошлого года «Яндекс» и «Сбер» объявили о разделе активов. Госбанк стал единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю примерно за 2,4 млрд руб., а «Яндекс» выкупил долю банка (45%) в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру».