Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии

«Яндекс» планирует инвестировать $400-500 млн в маркетплейс

Ведомости

«Яндекс» планирует направить дополнительные инвестиции в развитие маркетплейса в размере $400-500 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на операционного и финансового директора компании Грега Абовского.

«Во все эти активы ("Яндекс.Маркет", продуктовая часть "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавка" — прим. ред.) мы можем вложить $400-500 млн, и мы верим, что это позволит нам значительно ускорить рост», — сказал Абовский в ходе телефонной конференции.

В июне прошлого года «Яндекс» и «Сбер» объявили о разделе активов. Госбанк стал единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю примерно за 2,4 млрд руб., а «Яндекс» выкупил долю банка (45%) в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». 

Согласно отчетности компании, консолидированная выручка «Яндекса» по результатам 2020 г. составила 218,3 млрд руб., что на 24% больше показателей годом ранее. При этом чистая прибыль компании выросла на 116% в годовом выражении и достигла 24,1 млрд руб.

Ранее по теме: Выручка «Яндекса» в 2020 году выросла почти на четверть

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных