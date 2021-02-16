«Яндекс» планирует инвестировать $400-500 млн в маркетплейс
«Во все эти активы ("Яндекс.Маркет", продуктовая часть "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавка" — прим. ред.) мы можем вложить $400-500 млн, и мы верим, что это позволит нам значительно ускорить рост», — сказал Абовский в ходе телефонной конференции.
В июне прошлого года «Яндекс» и «Сбер» объявили о разделе активов. Госбанк стал единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю примерно за 2,4 млрд руб., а «Яндекс» выкупил долю банка (45%) в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру».
Согласно отчетности компании, консолидированная выручка «Яндекса» по результатам 2020 г. составила 218,3 млрд руб., что на 24% больше показателей годом ранее. При этом чистая прибыль компании выросла на 116% в годовом выражении и достигла 24,1 млрд руб.