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Карты «Мир» появятся в Apple Pay

Ведомости

Банки-участники Национальной платежной системы «Мир» с 27 апреля получат возможность добавлять карты «Мир», на которые получают зарплату бюджетники, в сервис Apple Pay. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.

«ПС "Мир" продолжает развивать платформу мобильных платежей... Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в документе.

Отмечается, что банки-участники платежной системы смогут самостоятельно определять срок, в течение которого их клиенты смогут добавлять карты в Apple Pay.

Ранее «Ведомости» выяснили, что Россия в 2020 г. стала второй страной в мире по количеству пользователей платежной системы Apple Pay. На 1-м месте по количеству подписчиков Apple Pay – США, на третьем – Великобритания, уточняет один из источников.

Ранее по теме: Apple Pay в России бьет рекорды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных