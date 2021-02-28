Карты «Мир» появятся в Apple Pay
«ПС "Мир" продолжает развивать платформу мобильных платежей... Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в документе.
Отмечается, что банки-участники платежной системы смогут самостоятельно определять срок, в течение которого их клиенты смогут добавлять карты в Apple Pay.
Ранее «Ведомости» выяснили, что Россия в 2020 г. стала второй страной в мире по количеству пользователей платежной системы Apple Pay. На 1-м месте по количеству подписчиков Apple Pay – США, на третьем – Великобритания, уточняет один из источников.