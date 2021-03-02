Платежная система «Мир» провела первые тестовые операции в ОАЭ

«Мир» — национальная российская платежная система, запущенная в 2015 г. Она функционирует независимо от иностранных платежных систем. Расчеты производятся в рублях. В 2017 г. начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. Через них в основном проводятся платежи из бюджета — зарплаты госслужащим и пенсии.