Платежная система «Мир» провела первые тестовые операции в ОАЭ
Национальная платежная система «Мир» провела первые тестовые транзакции по своим картам в Дубае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платежной системы.
«Первые тестовые транзакции по российским платежным картам проведены в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) в рамках реализации эксклюзивного договора о сотрудничестве между платежной системой "Мир" и ведущей компанией в сфере цифровой коммерции на Ближнем Востоке и в Африке Network International», — рассказали агентству в пресс-службе.
Картой «Мир» можно расплачиваться в десяти странах, еще в трех странах проведены первые операции. По картам можно совершать трансграничные переводы на карты национальных платежных систем, в частности, Узбекистана (Uzcard) и Киргизии («Элкарт»).
С 27 апреля банки-участники национальной платежной системы «Мир» получат возможность добавлять карты «Мир» в сервис Apple Pay, писал РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
«Мир» — национальная российская платежная система, запущенная в 2015 г. Она функционирует независимо от иностранных платежных систем. Расчеты производятся в рублях. В 2017 г. начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. Через них в основном проводятся платежи из бюджета — зарплаты госслужащим и пенсии.