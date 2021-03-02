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Платежная система «Мир» провела первые тестовые операции в ОАЭ

Ведомости

Национальная платежная система «Мир» провела первые тестовые транзакции по своим картам в Дубае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

«Первые тестовые транзакции по российским платежным картам проведены в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) в рамках реализации эксклюзивного договора о сотрудничестве между платежной системой "Мир" и ведущей компанией в сфере цифровой коммерции на Ближнем Востоке и в Африке Network International», — рассказали агентству в пресс-службе.

Картой «Мир» можно расплачиваться в десяти странах, еще в трех странах проведены первые операции. По картам можно совершать трансграничные переводы на карты национальных платежных систем, в частности, Узбекистана (Uzcard) и Киргизии («Элкарт»).

С 27 апреля банки-участники национальной платежной системы «Мир» получат возможность добавлять карты «Мир» в сервис Apple Pay, писал РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.

«Мир» — национальная российская платежная система, запущенная в 2015 г. Она функционирует независимо от иностранных платежных систем. Расчеты производятся в рублях. В 2017 г. начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. Через них в основном проводятся платежи из бюджета — зарплаты госслужащим и пенсии.

Ранее по теме: Карты «Мир» появятся в Apple Pay

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных