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В Минцифры прокомментировали новую схему обмана с помощью портала госуслуг

Ведомости

Рассылки от портала Госуслуг носят информационный характер и не содержат призывов оставить свои данные, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минцифры Олега Качанова.

«Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — сказал Качанов. По его словам, министерство ведет постоянный мониторинг ресурсов с доменными именами, похожими на www.gosuslugi.ru. В результате часть ресурсов блокируется, а остальные контролируются до выявления неправомерного контента или действий.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что мошенники начали рассылать россиянам письма якобы от портала Госуслуг с информацией о положенной соцвыплате. В письме аферистов говорится, что его получатель имеет право на социальные выплаты. Для их оформления необходимо ввести номер СНИЛС якобы для идентификации в системе. Письмо было отправлено с адреса info@mybusinessplan.ru. 

Ранее по теме: Мошенники придумали новую схему обмана с помощью портала Госуслуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных