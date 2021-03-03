В Минцифры прокомментировали новую схему обмана с помощью портала госуслуг

«Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — сказал Качанов. По его словам, министерство ведет постоянный мониторинг ресурсов с доменными именами, похожими на www.gosuslugi.ru. В результате часть ресурсов блокируется, а остальные контролируются до выявления неправомерного контента или действий.