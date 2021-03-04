SpaceX запустила вторую с начала года ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
SpaceX запустила вторую с начала года ракету Falcon 9 с 60 телекоммуникационными микроспутниками для глобальной интернет-сети Starlink, сообщает официальный Twitter компании.
Компания опубликовала видео запуска ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Позже SpaceX сообщила, что первая ступень ракеты благополучно приземлилась на беспилотную плавучую платформу.
Предыдущий успешный запуск Falcon 9 со спутниками Starlink прошел в середине февраля. Аппараты были выведены на орбиту 550 км от Земли.
SpaceX в рамках проекта Starlink намерена в целом запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной интернет-сети. По данным The Wall Street Journal, компания привлекла в проект $500 млн инвестиций. Конкурентом компании Илона Маска в деле создания глобальной интернет-сети был испытывающий на данный момент финансовые трудности британский проект OneWeb, который продолжает запускать спутники с российских ракет-носителей. Также над собственным спутниковым интернетом работает и Amazon.