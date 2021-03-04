SpaceX запустила вторую с начала года ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

SpaceX в рамках проекта Starlink намерена в целом запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной интернет-сети. По данным The Wall Street Journal, компания привлекла в проект $500 млн инвестиций. Конкурентом компании Илона Маска в деле создания глобальной интернет-сети был испытывающий на данный момент финансовые трудности британский проект OneWeb, который продолжает запускать спутники с российских ракет-носителей. Также над собственным спутниковым интернетом работает и Amazon.