МТС объявила о смене президента компании

Алексей Корня работает в МТС с 2004 г., когда стал финансовым директором уральского подразделения. В 2010 г. Корня был назначен вице-президентом МТС по финансам и инвестициям, позднее стал вице-президентом МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям, а в марте 2018 г. назначен президентом. Евтушенков поблагодарил Корню «за исключительные операционные и рекордные финансовые результаты МТС, достигнутые под его руководством в течение последних трех лет». Он отметил, что «опыт, управленческий талант и глубокая экспертиза в области финансовых рынков» менеджера помогут АФК «Система» усилить позиции в инновационных направлениях.