МТС объявила о смене президента компании
Совет директоров мобильного оператора МТС назначил нового президента компании. Им станет Вячеслав Николаев, первый вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Это следует из решения совета директоров компании. Контракт с ним будет заключен 13 марта 2021 г. сроком на три года.
Алексей Корня, занимавший пост президента мобильного оператора последние три года, перейдет на работу в АФК «Система» Владимира Евтушенкова - контролирующего акционера МТС, сообщили в пресс-службе компании. Совет директоров «Системы» рекомендовал назначить Корню на должность первого вице-президента корпорации.
«В новом качестве президента группы МТС Вячеславу Николаеву предстоит амбициозная задача — упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив тем самым глобальную трансформацию бренда МТС», — приводятся слова президента «Системы» Феликса Евтушенкова в сообщении компании.
Николаев — выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова. С 1997 по 2000 гг. работал консультантом в европейских аналитических агентствах European Public Policy Advisers (Великобритания) и J’son and Partners (Швеция). В 2002-2004 гг. работал вице-президентом инвестиционного банка «Траст». Там он курировал аналитику сектора телекоммуникаций. Николаев пришел на работу в МТС в 2004 г. в отрасль продаж и обслуживания, в 2017 г. стал вице-президентом МТС по маркетингу, с апреля 2020 г. - первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию.
Алексей Корня работает в МТС с 2004 г., когда стал финансовым директором уральского подразделения. В 2010 г. Корня был назначен вице-президентом МТС по финансам и инвестициям, позднее стал вице-президентом МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям, а в марте 2018 г. назначен президентом. Евтушенков поблагодарил Корню «за исключительные операционные и рекордные финансовые результаты МТС, достигнутые под его руководством в течение последних трех лет». Он отметил, что «опыт, управленческий талант и глубокая экспертиза в области финансовых рынков» менеджера помогут АФК «Система» усилить позиции в инновационных направлениях.
4 марта МТС представила отчетность по МСФО за 2020 г. Выручка оператора увеличилась на 5,2% до 496 млрд руб., OIBDA — на 1,7% до 215, 2 млрд руб. Чистая прибыль МТС за 2020 г. выросла на 13,2% до 61,4 млрд руб. На конец 2020 г. у МТС было 78,5 млн абонентов.