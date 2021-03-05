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МТС объявила о смене президента компании

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Совет директоров мобильного оператора МТС назначил нового президента компании. Им станет Вячеслав Николаев, первый вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Это следует из решения совета директоров компании. Контракт с ним будет заключен 13 марта 2021 г. сроком на три года.

Алексей Корня, занимавший пост президента мобильного оператора последние три года, перейдет на работу в АФК «Система» Владимира Евтушенкова - контролирующего акционера МТС, сообщили в пресс-службе компании. Совет директоров «Системы» рекомендовал назначить Корню на должность первого вице-президента корпорации. 

«В новом качестве президента группы МТС Вячеславу Николаеву предстоит амбициозная задача — упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив тем самым глобальную трансформацию бренда МТС», — приводятся слова президента «Системы» Феликса Евтушенкова в сообщении компании. 

Николаев — выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ  им. Ломоносова. С 1997 по 2000 гг. работал консультантом в европейских аналитических агентствах European Public Policy Advisers (Великобритания) и J’son and Partners (Швеция). В 2002-2004 гг. работал вице-президентом инвестиционного банка «Траст». Там он курировал аналитику сектора телекоммуникаций. Николаев пришел на работу в МТС в 2004 г. в отрасль продаж и обслуживания, в 2017 г. стал вице-президентом МТС по маркетингу, с апреля 2020 г. - первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. 

Алексей Корня работает в МТС с 2004 г., когда стал финансовым директором уральского подразделения. В 2010 г. Корня был назначен вице-президентом МТС по финансам и инвестициям, позднее стал вице-президентом МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям, а в марте 2018 г. назначен президентом. Евтушенков поблагодарил Корню «за исключительные операционные и рекордные финансовые результаты МТС, достигнутые под его руководством в течение последних трех лет». Он отметил, что  «опыт, управленческий талант и глубокая экспертиза в области финансовых рынков» менеджера помогут АФК «Система» усилить позиции в инновационных направлениях.

4 марта МТС представила отчетность по МСФО за 2020 г. Выручка оператора увеличилась на 5,2% до 496 млрд руб., OIBDA — на 1,7% до 215, 2 млрд руб. Чистая прибыль МТС за 2020 г. выросла на 13,2% до 61,4 млрд руб. На конец 2020 г. у МТС было 78,5 млн абонентов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных