В рунете появились сайты с фейковой продажей баз банковских карт
По данным Telegram-канала, за день было зарегистрировано 23 домена со словом CVV. В названии остальных доменов использовались сочетания слов shop, store, valid и dump («база данных»). Все сайты идентичны и отличаются только заголовками.
Старший аналитик информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев пояснил изданию, что такие сайты нацелены на мошенников, которые воруют деньги с банковских карт. Однако в данном случае после регистрации и внесения депозита мошенник не получит базу данных, его учетную запись удалят или заблокируют.
По словам экспертов, обычно в русском сегменте интернета появляется около десяти таких сайтов в месяц. Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско рассказал, что мошенники регулярно обманывают мошенников, поэтому на хакерских форумах используется гарантийная система. Аферисты переводят деньги за товар «гаранту», который проверяет его качество. Если все в порядке, гарант переводит деньги продавцу и оставляет себе процент от сделки.
Сейчас продажа баз данных банковских карт практически прекратилась, потому что хакеры предпочитают сами работать по качественным базам, объяснил бывший российский хакер Павел Ситников. В последнее время продажа баз данных карт на теневом рынке почти прекратилась, сказали «Коммерсанту» несколько экспертов. Это связано с закрытием многих теневых площадок, а также ужесточением политики Google Play, из-за которой из магазина удалили многие приложения, похищавшие данные карт.