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В рунете появились сайты с фейковой продажей баз банковских карт

Ведомости

Около 50 сайтов с фейковой продажей баз данных банковских карт были зарегистрированы в зоне.ru за один день, сообщил Telegram-канал In4security. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

По данным Telegram-канала, за день было зарегистрировано 23 домена со словом CVV. В названии остальных доменов использовались сочетания слов shop, store, valid и dump («база данных»). Все сайты идентичны и отличаются только заголовками.

Старший аналитик информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев пояснил изданию, что такие сайты нацелены на мошенников, которые воруют деньги с банковских карт. Однако в данном случае после регистрации и внесения депозита мошенник не получит базу данных, его учетную запись удалят или заблокируют.

По словам экспертов, обычно в русском сегменте интернета появляется около десяти таких сайтов в месяц. Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско рассказал, что мошенники регулярно обманывают мошенников, поэтому на хакерских форумах используется гарантийная система. Аферисты переводят деньги за товар «гаранту», который проверяет его качество. Если все в порядке, гарант переводит деньги продавцу и оставляет себе процент от сделки.

Сейчас продажа баз данных банковских карт практически прекратилась, потому что хакеры предпочитают сами работать по качественным базам, объяснил бывший российский хакер Павел Ситников. В последнее время продажа баз данных карт на теневом рынке почти прекратилась, сказали «Коммерсанту» несколько экспертов. Это связано с закрытием многих теневых площадок, а также ужесточением политики Google Play, из-за которой из магазина удалили многие приложения, похищавшие данные карт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных