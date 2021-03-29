В рунете появились сайты с фейковой продажей баз банковских карт

По словам экспертов, обычно в русском сегменте интернета появляется около десяти таких сайтов в месяц. Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско рассказал, что мошенники регулярно обманывают мошенников, поэтому на хакерских форумах используется гарантийная система. Аферисты переводят деньги за товар «гаранту», который проверяет его качество. Если все в порядке, гарант переводит деньги продавцу и оставляет себе процент от сделки.