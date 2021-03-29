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«Яндекс» зафиксировал рост запросов властей на персональные данные пользователей

Ведомости

Во II полугодии 2020 г. «Яндекс» получил около 16,9 тыс. запросов от органов государственной власти на получение данных пользователей, свидетельствуют данные отчета компании под названием Transparency Report. Это на 10% больше, чем в I полугодии прошлого года — тогда органы власти отправили 15,7 тыс. запросов. 

Доля отказов во II полугодии составила 22%, в предыдущем периоде этот показатель составлял 16%. Чаще всего органы власти запрашивали данные пользователей электронной почты и сервиса «Яндекс.Паспорт» (7895 запросов), сервисов такси (5975 запросов), каршеринга (1330 запросов) и доставки еды (972 запроса). 

Кроме того, в своем отчете «Яндекс» опубликовал статистику по полученным запросам в рамках закона о праве на забвение, который позволяет пользователям требовать удаления ссылок на информацию о себе. Последний раз «Яндекс» публиковал эти данные весной 2016 г. 

С июля 2019 г. по конец 2020 г. «Яндекс» получил более таких 32,5 тыс. запросов, компанией было отказано в удовлетворении более 24 тыс. из них. Чаще всего пользователи обосновывали запрос на удаление информации ее неактуальностью, недостоверностью или нарушением законов. 

Закон о праве на забвение действует в России с 2016 г. Он позволяет людям требовать от поисковых систем удаления ссылок на недостоверную или неактуальную информацию о себе. В случае отказа поисковика удалять информацию заявитель может обратиться в суд. Если суд сочтет отказ неправомерным, а поисковик откажется выполнить судебное решение, ему будет грозить штраф в размере до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных