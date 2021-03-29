«Яндекс» зафиксировал рост запросов властей на персональные данные пользователей

Закон о праве на забвение действует в России с 2016 г. Он позволяет людям требовать от поисковых систем удаления ссылок на недостоверную или неактуальную информацию о себе. В случае отказа поисковика удалять информацию заявитель может обратиться в суд. Если суд сочтет отказ неправомерным, а поисковик откажется выполнить судебное решение, ему будет грозить штраф в размере до 1 млн руб.